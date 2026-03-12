Le scommesse e le preghiere a San Gennaro | a Pozzuoli tutti sapevano come sarebbe finita Parma-Ancona

A Pozzuoli, nel 2017, tutti avevano previsto che Parma avrebbe battuto Ancona 2-0 al Tardini, tra scommesse e preghiere a San Gennaro. La partita si svolse in un clima di attesa condivisa, con molti che avevano già messo in conto il risultato. Nessuna sorpresa: la vittoria dei padroni di casa arrivò come previsto, confermando le aspettative di quella giornata.

Tutti sapevano. A Pozzuoli tutti sapevano che Parma-Ancona sarebbe finita 0-2. Lo sapevano con certezza, per questo scommisero. Senza indugi, senza pudori. Senza la paura che qualcuno, poi, alla fine, a giochi fatti, potesse dire: ma lo sapevano? Sì, lo sapevano. Certo che lo sapevano. Da qualche giorno si era sparsa la voce, girava con insistenza, la soffiata. O forse l'indicazione, o la preveggenza, chiamatela come volete. Da un quartiere all'altro, dal rione Terra alla Solfatara, da Monterusciello a Toiano fino a Napoli. Prima bisbigli, poi certezze. Diceva, la voce, che erano soldi facili, quelli puntati sulla vittoria dell'Ancona a Parma.