Le scarpe da corsa, tradizionalmente pensate per l’attività sportiva, vengono indossate ora anche in contesti urbani e di moda. Per la Primavera Estate 2026, i modelli classici di abbigliamento sportivo si allontanano dal loro ruolo originale, integrandosi con outfit più casual e di tendenza. La linea tra praticità e stile si fa sempre più sottile in questa stagione.

S print di stile. Il confine tra performance e moda in questa stagione si fa sempre più sottile. A dimostrarlo, i classici capi da corsa che per la Primavera Estate 2026 escono fuori dal seminato. Leggings sportivi, felpe con zip e scarpe running: proprio queste ultime corrono in velocità tra le tendenze. On running, Hoka, Salomon, solo per citare i modelli di scarpe running più cool. Ma anche le classiche Nike da corsa. Sul podio insieme a sneakers ultra slim e animalier, guidano l'outfit da città di chi non è avvezza i tacchi.

© Iodonna.it - Le scarpe da corsa oggi si indossano fuori dal seminato

