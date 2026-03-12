Le ragazze di Tunisi | Una storia di famiglia

A Tunisi, in passato, convivevano diverse comunità come siciliani, francesi, tunisini, ebrei e maltesi. La città era paragonata a New York, ma con sogni più piccoli. Le ragazze di Tunisi hanno raccontato storie di famiglia che riflettono quel periodo di multietnicità e convivenza, in cui le diverse culture si incontravano quotidianamente.

C’è stato un momento in cui Tunisi era come "New York, ma con sogni più piccoli". Ci sono stati anni in cui era una città in cui vivevano a stretto contatto siciliani, francesi, tunisini, ebrei, maltesi. Un mondo colorato, ricco di sfumature, piatti e profumi in cui Luca Bianchini porta i lettori nell’ultimo libro Le ragazze di Tunisi (Mondadori). Qui ha ritrovato radici, esplorato e restituito Storia e storie della famiglia materna. Sarà lo stesso scrittore e conduttore radiofonico a raccontare pagine appassionanti oggi alla libreria Coop Ambasciatori alle 16. Protagoniste del romanzo, che si apre alle fine del 1959, sono soprattutto le donne della famiglia Brancata: Maria (che porta lo stesso nome della nonna dell’autore) e le figlie Anna, Vitina e Pupetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

