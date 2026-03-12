le proteste dei cittadini romani contro i cantieri della metro in centro

Da alcune settimane, i residenti del centro di Roma protestano contro i cantieri della metro C alla Chiesa Nuova, nel cuore di corso Vittorio. Le manifestazioni sono nate per i disagi causati dai lavori in corso, e in alcuni quartieri è iniziata anche una raccolta di firme per chiedere la sospensione dei lavori. La situazione ha attirato l’attenzione di cittadini e autorità locali.

Roma. Da qualche settimana in centro è scoppiata la rivolta dei residenti contro il cantiere della metro C alla Chiesa Nuova, nel bel mezzo di corso Vittorio, che sta procurando disagi, tanto da essere partita già una raccolta di firme. A spaventare è soprattutto la durata: 4.078 giorni, ovvero 11 anni e 6 mesi, un’eternità. A patto che questa tempistica sia rispettata. “Qui c’è uno dei set del barocco più straordinari al mondo e si vuole realizzare un’archeo-stazione che va contro tutte le regole urbanistiche. Stazione dove immagino compariranno negozi nel quadro di una sempre crescente commercializzazione turistica della città con l’obiettivo di far scappare per sempre i residenti”, ha spiegato l’ex direttrice della Galleria Borghese, Anna Coliva, in un recente programma tv. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

