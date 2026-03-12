Le professioni più richieste sul territorio | tra competenze retribuzioni e lavoro povero

In Emilia-Romagna, le professioni più richieste sono quelle legate al settore sanitario, all’edilizia e ai servizi alle imprese. La regione mantiene tassi di occupazione elevati e una disoccupazione più bassa rispetto alla media nazionale. La domanda di lavoratori copre ruoli diversi, con alcune figure che registrano retribuzioni più alte, mentre altre si trovano a operare in contesti di lavoro povero.

L'Emilia-Romagna continua a essere una delle regioni italiane che sembra soffrire meno la crisi economica che ha coinvolto il mercato del lavoro: tassi di occupazione elevati, disoccupazione contenuta e una capacità di attrarre forza lavoro superiore alla media nazionale.

