In Emilia, si accende una discussione dopo la pubblicazione di un post sui social media da parte di un consigliere regionale di Avs, che inizialmente includeva un fotomontaggio con la faccia di Delrio. Il contenuto è stato successivamente modificato, ma la polemica ha suscitato reazioni e commenti tra gli utenti e gli altri esponenti politici. La vicenda si concentra sulla diffusione dell’immagine e sulle conseguenze che ha generato.

È polemica in Emilia per il post social, poi modificato, del consigliere regionale di Avs Paolo Trande in cui a proposito della guerra in Medio Oriente e del ddl Romeo sull’antisemitismo aveva pubblicato una foto con le macerie di Gaza e in primo piano tre politici – il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il senatore leghista Massimiliano Romeo, firmatario del disegno di legge approvato mercoledì scorso a Palazzo Madama, e l’ex ministro Graziano Delrio, oggi senatore e leader dei Riformisti dem, che in aula ha votato il ddl – con la scritta: "Il nostro tempo avrà dei giusti?". "Mentre lo Stato di Israele continua il massacro su Gaza – ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le polemica politica. Un fotomontaggio con la faccia di Delrio

