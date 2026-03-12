Le piante medicinali al centro del World Wildlife Day

Il 3 marzo si celebra il World Wildlife Day, con un focus particolare sulle piante medicinali e aromatiche. Per il 2026, il tema ufficiale è dedicato alla tutela di queste piante, al loro ruolo nel patrimonio naturale e nei mezzi di sussistenza. L’attenzione è rivolta alla conservazione delle specie che contribuiscono alla salute umana e alla biodiversità. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di preservare queste risorse.

Nel 2026 il tema scelto per la Giornata mondiale della Natura Selvatica (World Wildlife Day) del 3 marzo è stato il seguente: “Piante medicinali e aromatiche: tutela della salute, del patrimonio e dei mezzi di sussistenza”. Un tema che sottolinea l’importanza di queste specie per l’uomo e gli ecosistemi. L’Italia, scrigno di biodiversità grazie ai suoi paesaggi alpini, appenninici e mediterranei, vanta una ricca tradizione di piante officinali e aromatiche utilizzate in erboristeria, farmaceutica, cosmetica e cucina, con un mercato che supera il miliardo di euro. Tuttavia, questo patrimonio naturale e socio-economico è sotto pressione.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

