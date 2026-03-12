Le mogli dello scià e quelle parodie canzonettiste

Il 2 giugno 1967 lo scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, era presente al Teatro dell’Opera di Berlino Ovest per assistere a una rappresentazione del “Flauto magico”. In quella serata, tra gli spettatori c’erano anche le mogli dello scià e alcune artiste note per le loro parodie canzonettiste. La visita si svolse in un contesto di rappresentanza ufficiale e intrattenimento culturale.

Il 2 giugno 1967 lo scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, assisteva al Teatro dell’Opera di Berlino Ovest a una rappresentazione del “Flauto magico”. In strada si svolgeva una manifestazione contro il regime repressivo persiano e la sua complicità con la guerra americana in Vietnam. Benno Ohnesorg, 26 anni, studente di Lettere, già sposato e in attesa di un figlio, era alla prima manifestazione della sua vita. L’ultima. Un poliziotto (membro della Stasi, si sarebbe scoperto quarant’anni dopo) gli sparò a bruciapelo, e dei suoi colleghi infierirono sul corpo. Il Sessantotto tedesco cominciò da lì, dunque in un rapporto diretto con la Persia – il nome prediletto dallo scià, che si vantava restauratore dell’impero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

