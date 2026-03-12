Gli automobilisti italiani si riversano verso i distributori sloveni per approfittare dei prezzi più bassi di diesel e benzina, resi possibili dalla riduzione delle accise decisa dal governo locale. Le code si formano lungo il confine, con veicoli che attendono il loro turno per fare rifornimento, mentre le stazioni di servizio in Slovenia registrano un aumento di clienti provenienti dall’Italia.

Oltre il confine il diesel e la benzina costano pochissimo, dopo la riduzione delle accise decisa dalla Slovenia per attenuare i rincari causati dalla guerra L’aumento del prezzo dei carburanti dovuto alla guerra in Medio Oriente ha spinto moltissimi automobilisti italiani e austriaci a oltrepassare il confine per fare rifornimento in Slovenia. Qui, come in molti altri paesi, il costo base dei carburanti è cresciuto rispetto a prima della guerra, ma il prezzo finale è rimasto vantaggioso perché a partire dal 10 marzo il governo sloveno ha cercato di mitigare i rincari riducendo le accise, cioè le imposte pagate su ogni litro di carburante. Ai distributori che si trovano vicino al confine si sono create lunghe file di auto e mezzi arrivati per fare il pieno a prezzi convenienti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le lunghe code degli automobilisti italiani ai distributori sloveni

