Le foto del bombardamento israeliano nel centro di Beirut

Nel cuore di Beirut, zone considerate finora tranquille sono state scosse da grandi esplosioni causate da un bombardamento israeliano. Le foto diffuse mostrano i danni e il caos che si è scatenato nel centro della capitale libanese, vicino a aree di grande affluenza. La scena è caratterizzata da rovine e fumo che si levano tra gli edifici distrutti, mentre i soccorritori cercano di intervenire tra i detriti.

Giovedì pomeriggio Israele ha bombardato il centro di Beirut, capitale del Libano, per la seconda volta in due giorni: questo attacco ha colpito il quartiere di Bachoura, nel centro della città, una zona residenziale piena di bar e ristoranti, non lontano dal parlamento. Non ci sono ancora notizie di persone uccise o ferite dagli attacchi, che hanno comunque fatto grandi danni. Israele non attaccava il centro di Beirut dal 1982: lo aveva poi fatto una prima volta mercoledì quando un drone aveva colpito l’hotel di lusso Ramada Plaza di Beirut, nel quartiere Raouché, uno dei più eleganti, ricchi e turistici della capitale libanese. Giovedì ha invece emesso un ordine di evacuazione per un palazzo di Bachoura, quello che poi ha colpito. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le foto del bombardamento israeliano nel centro di Beirut Articoli correlati Leggi anche: Massacro in una scuola a Gaza, almeno 6 morti durante un matrimonio. Bombardamento israeliano Libano, gli edifici distrutti dall'attacco israeliano a BeirutMercoledì, alla luce del giorno, è stato possibile vedere l’entità dei danni causati dall’attacco israeliano contro il Libano, sferrato nelle prime... Explosions Rock Beirut: Intense Israeli Strikes on Southern Suburbs Amid Escalating Middle East War Una selezione di notizie su Le foto del bombardamento israeliano... Temi più discussi: Israele ordina di svuotare il sud del Libano. Pioggia di raid; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; La Dottrina Dahiyeh. Dopo Gaza, lo spettro della devastazione si sposta a Beirut sud; Libano: bombardamento israeliano a Beirut - In Terris. Le foto del bombardamento israeliano nel centro di BeirutGiovedì pomeriggio Israele ha bombardato il centro di Beirut, capitale del Libano, per la seconda volta in due giorni: questo attacco ha colpito il quartiere di Bachoura, nel centro della città, una ... ilpost.it I pesanti bombardamenti israeliani su BeirutAvvenuti nella notte, mentre l'Iran blocca lo stretto di Hormuz e Trump dice cose contraddittorie su quando finirà la guerra ... ilpost.it Libano, 11 morti in attacchi a sud e sul lungomare di Beirut - VIDEO - facebook.com facebook In #Libano, oltre 500.000 persone sono state costrette a fuggire da #Beirut dopo gli ordini di evacuazione da parte delle autorità israeliane. Questa è una crisi umanitaria che continua a crescere. Noi siamo al loro fianco per sostenerli in questa terribile crisi. x.com