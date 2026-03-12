Il 12 aprile si terranno le elezioni in Ungheria, con Viktor Orbán che si presenta come candidato. La campagna elettorale è caratterizzata da toni violenti, con un forte richiamo a temi nazionalisti e anti-europei. Nonostante le difficoltà, Orbán continua a mantenere una presenza rilevante nel panorama politico locale. Le elezioni rappresentano un momento chiave per capire la direzione del paese.

Il 12 aprile l’Ungheria andrà e al voto e la posizione di Viktor Orbán sta, giorno dopo giorno, vacillando, nonostante una campagna elettorale violenta, anti-europea e nazionalista. Le strategie messe in campo dalla squadra del premier ungherese sono molteplici: si va dalle accuse di ricatto sessuale al leader dell’opposizione Peter Magyar (una strategia che richiama il cosiddetto kompromat russo) alle campagne di diffamazione tra i principali attori politici in relazione alla corruzione, fino alle accuse verso paesi stranieri, in particolare l’Ucraina, e al sequestro di beni e arresti in contesto elettorale – ricordiamo infatti che è stato bloccato un convoglio di denaro e oro ucraino, con conseguente arresto di cittadini ucraini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le elezioni in Ungheria sono il laboratorio della propaganda digitale russa

