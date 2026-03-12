Le donne sono discriminate anche quando si parla di salute | intervista alla ginecologa Chiara Di Pietro
Le donne affrontano ancora discriminazioni nel campo della salute, con poche ricerche dedicate alle patologie femminili e farmaci testati principalmente sugli uomini, spesso con effetti diversi sul corpo femminile. Il dolore delle donne viene spesso minimizzato o non riconosciuto, e le terapie specifiche per loro sono scarse. Questi temi sono stati affrontati in un’intervista a una ginecologa.
Patologie su cui non viene fatta ricerca, dolore incompreso e minimizzato, farmaci testati solo su uomini con effetti diversi sull'organismo femminile: anche quando parliamo di medicina le donne subiscono discriminazioni. Abbiamo fatto il punto con la ginecologa Chiara Di Pietro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
