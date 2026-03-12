Le Cicatrici Invisibili di Maria

Valerio Tramontano è stato premiato a Cesena con il racconto “Le Cicatrici Invisibili di Maria”, selezionato da Historica Edizioni. L’evento si è svolto nella città emiliana e rappresenta un riconoscimento importante per la sua attività nel campo giornalistico e letterario. La premiazione si è tenuta di recente, segnando un passo significativo nel suo percorso professionale.

Valerio Tramontano premiato a Cesena: il racconto "" selezionato da Historica Edizioni FRATTAMAGGIORE CESENA – Un nuovo prestigioso traguardo arricchisce il percorso giornalistico e letterario di Valerio Tramontano. L'autore e giornalista campano è stato ufficialmente selezionato tra i vincitori del concorso letterario nazionale "No alla violenza contro le donne 2026". Il suo racconto, dal titolo evocativo "", è stato scelto dalla giuria per la qualità della narrazione e l'intensità del tema trattato. L'opera verrà pubblicata in un'antologia dedicata, edita da Historica Edizioni, che sarà distribuita nelle librerie e nei principali store online.