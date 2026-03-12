Le bugie sull’Iran un artista fuori di testa e il sesso tra anziani | qualche riassunto di approfondimento

Da ilfattoquotidiano.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa puntata di Stop the Scroll! vengono riassunte alcune notizie recenti: si parla delle bugie che circolano sulla guerra in Iran, di un artista considerato fuori di testa e di episodi di sesso tra anziani. Questi sono gli argomenti principali trattati, con commenti brevi pensati per chi ha poco tempo ma vuole rimanere aggiornato senza approfondimenti troppo complessi.

E ora, per la rubrica Stop the Scroll!, riassunti commentati per chi non ha tempo da perdere, ma vuole approfondire lo stesso Le bugie della guerra in Iran (Mitchell Plitnick, Mondoweiss ) La guerra Usa-Israele contro l’Iran è costruita su menzogne. Sono più di 20 anni che l’Iran non cerca di costruire armi nucleari, come confermato dai servizi segreti americani. E rispetta l’accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa): ispezioni e limiti allo stoccaggio di uranio. Trump e Netanyahu hanno ignorato queste realtà, creando il falso pretesto di una minaccia “imminente” e attribuendo ai missili sotterranei iraniani intenti offensivi, quando erano difensivi dopo attacchi precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

le bugie sull8217iran un artista fuori di testa e il sesso tra anziani qualche riassunto di approfondimento
© Ilfattoquotidiano.it - Le bugie sull’Iran, un artista fuori di testa e il sesso tra anziani: qualche riassunto di approfondimento

Articoli correlati

Leggi anche: Consiglio on line sull’alluvione: "Così si tagliano fuori gli anziani"

Leggi anche: “Ma è vera sta cosa che tra le città in cui si fa più sesso c’è Napoli? Se si fa più sesso è merito di Gigi D’Alessio!”: l’ironia di Fiorello a “La Pennicanza”

Approfondimenti e contenuti su Le bugie sull'Iran un artista fuori di...

Temi più discussi: La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione; Iran, la guerra delle bugie; La fog of war di Trump tra propaganda e una guerra senza perché; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra.

Iran, Vance: Prove che Teheran sta provando a ricostruire armi nucleariGli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni all'Iran. Le nuove misure prendono di mira oltre 30 individui, entità e imbarcazioni che facilitano la vendita illecita di petrolio iraniano, nonché la sua ... tg24.sky.it

Iran: «Grandi bugie di Trump su missili, nucleare e proteste»Il Ministero degli Esteri iraniano ha respinto le affermazioni degli Stati Uniti sul suo programma missilistico definendole grandi bugie, dopo che il presidente Donald Trump ... ilgazzettino.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.