In questa puntata di Stop the Scroll! vengono riassunte alcune notizie recenti: si parla delle bugie che circolano sulla guerra in Iran, di un artista considerato fuori di testa e di episodi di sesso tra anziani. Questi sono gli argomenti principali trattati, con commenti brevi pensati per chi ha poco tempo ma vuole rimanere aggiornato senza approfondimenti troppo complessi.

E ora, per la rubrica Stop the Scroll!, riassunti commentati per chi non ha tempo da perdere, ma vuole approfondire lo stesso Le bugie della guerra in Iran (Mitchell Plitnick, Mondoweiss ) La guerra Usa-Israele contro l’Iran è costruita su menzogne. Sono più di 20 anni che l’Iran non cerca di costruire armi nucleari, come confermato dai servizi segreti americani. E rispetta l’accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa): ispezioni e limiti allo stoccaggio di uranio. Trump e Netanyahu hanno ignorato queste realtà, creando il falso pretesto di una minaccia “imminente” e attribuendo ai missili sotterranei iraniani intenti offensivi, quando erano difensivi dopo attacchi precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le bugie sull’Iran, un artista fuori di testa e il sesso tra anziani: qualche riassunto di approfondimento

