Le avventure di Azzurra balena arrivano a teatro per un pomeriggio dedicato a piccoli e famiglie

Sabato 14 marzo, il terzo appuntamento della rassegna "Famiglie a teatro" del Comunale di Gambettola, alle ore 17 ospita la compagnia Habanera Teatro con lo spettacolo "Azzurra Balena": sul palco Stefano Cavallini e Patrizia Ascione.Lo show è pensato per un pubblico di bambini dai 4 anni. I. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

