La partita tra Lazio e Milan si gioca nella ventinovesima giornata della Serie A 20252026. La gara si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre: i biancocelesti cercano di raggiungere un piazzamento europeo, mentre i rossoneri puntano a mantenere vivo il discorso scudetto. La sfida si svolge in uno stadio di Milano e viene trasmessa su un canale sportivo dedicato.

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Contro i biancocelesti, in cerca di un difficile posto in Europa, i rossoneri vogliono tenere vivo il discorso scudetto. Lazio vs Milan si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. LAZIO VS MILAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti non hanno più molto da chiedere a questo campionato: i 13 punti di distanza dal sesto posto che darebbe l’accesso all’Europa sembrano ormai troppi, ma l’obiettivo rimane far crescere la squadra per il prossimo anno. I rossoneri sbarcano a Roma sulle ali dell’entusiasmo dopo aver vinto l’ennesimo derby della Madonnina ed aver messo pressione all’Inter, che adesso si trova con 7 punti di vantaggio sulla squadra di Allegri. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Lazio vs Milan, ventinovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Articoli correlati

Leggi anche: Carrarese vs Palermo, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Spezia-Monza, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni di Milan Lazio Giornata 13 Serie A 2025/26

Una selezione di notizie su Lazio vs Milan ventinovesima giornata...

Temi più discussi: Lazio-Milan gratis e in chiaro su DAZN: come fare per vedere la gara del 15 marzo per i non abbonati; Lotta scudetto: i calendari di Inter e Milan a confronto; Calendario Milan in Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite | DAZN News IT; Serie A 2025/2026 gratis su DAZN: Lazio – Milan sarà la quarta partita in chiaro.

Lazio, precedenti a sfavore col Milan ma c’è equilibrio all’OlimpicoSarà il Milan l’avversario della Lazio nella ventinovesima giornata di Serie A, in programma allo stadio Olimpico domenica alle ore 20:45. Quello contro i rossoneri è un ... lalaziosiamonoi.it

Lazio - Milan, tocca a Guida: i precedenti col fischietto di Torre AnnunziataSarà Marco Guida a dirigere la sfida tra Lazio e Milan, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico e valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Il ... lalaziosiamonoi.it

Allerta gialla al centro e piogge al nord-est: l'Italia divisa dal maltempoLa Protezione Civile dirama l'avviso per criticità idrogeologica in Lazio e Umbria, mentre venti forti di Maestrale colpiscono la Sardegna e le temperature calano nelle regioni centrali #Malte facebook

Lazio, Cataldi out contro il Milan. Sarri proverà a recuperare l’ex Romagnoli #LazioMilan x.com