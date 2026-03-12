Il consiglio regionale del Lazio ha deciso di rinnovare la fiducia a Vittorio Sambucci, confermandolo alla guida della commissione Sviluppo economico. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni e crisi interne all'ente. La nomina è stata formalizzata durante una seduta ufficiale, con la maggioranza dei presenti che ha espresso il proprio appoggio. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo alla composizione della commissione.

Il consiglio regionale del Lazio ha rinnovato la fiducia a Vittorio Sambucci, confermandolo alla guida della commissione Sviluppo economico. La rielezione avviene in un contesto di instabilità precedente, dopo le dimissioni forzate di Enrico Tiero nel novembre scorso. Sambucci, consigliere di Fratelli d’Italia per il collegio del Conigliera Pontino, si è detto orgoglioso dell’incarico e ha promesso di lavorare per rafforzare il sistema produttivo della regione. L’obiettivo dichiarato è creare un ambiente di certezza normativa che permetta alle imprese di operare al meglio, favorendo il dialogo tra maggioranza e opposizione all’interno dell’organo deliberativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio: Sambucci confermato, stabilità dopo la crisi Tiero

Articoli correlati

Regione Lazio: Vittorio Sambucci confermato presidente della commissione Sviluppo economicoIl conigliera pontino di Fratelli d’Italia era stato eletto a novembre dopo le dimissioni di Enrico Tiero: “Orgoglioso di questa riconferma.

Portogallo, Sampaio Seguro eletto presidente con ampio consenso: un voto per stabilità e ricostruzione dopo le crisi.Il Portogallo ha un nuovo presidente: si tratta di Sampaio Seguro, il candidato socialista che, secondo le prime proiezioni, ha ottenuto un trionfo...

Una selezione di notizie su Lazio Sambucci confermato stabilità...

Argomenti discussi: SANITÀ NEL LAZIO, SAMBUCCI (FDI): CON ROCCA SIAMO PIÙ VICINI AI CITTADINI.

Regione Lazio, Vittorio Sambucci confermato presidente della Commissione Sviluppo economicoIl consigliere regionale Vittorio Sambucci (Fratelli d'Italia) è stato confermato presidente della XI Commissione Sviluppo economico e Attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, ... latinaoggi.eu

Regione Lazio, Sambucci confermato alla guida della Commissione Sviluppo EconomicoIl consigliere regionale Vittorio Sambucci, esponente di Fratelli d’Italia, è stato riconfermato alla presidenza Commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio. latinacorriere.it