La Lazio dovrà affrontare la prossima partita di Serie A contro il Milan senza Danilo Cataldi, che è stato escluso dalla rosa a causa di un infortunio. La notizia arriva dall’infermeria biancoceleste, che ha comunicato l’assenza del centrocampista per la sfida di domenica sera. La squadra si prepara a giocare con le assenze in un momento delicato della stagione.

Non arrivano buone notizie in casa Lazio dall’infermeria con i biancocelesti che dovranno fare a meno di Danilo Cataldi in vista della partita di domenica sera in Serie A contro il Milan. Lazio senza Cataldi contro il Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Momento non facile dal punto di vista della condizione fisica dei propri calciatori per la Lazio che, dopo aver vinto contro il Sassuolo in piena emergenza, si appresta ad affrontare il Milan nel posticipo di Serie A con diversi assenti. Tra questi ci sarà anche Danilo Cataldi che, come riportato dal sito ufficiale della Lazio “ ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio-Milan, emergenza biancoceleste: fuori Cataldi

Brutte notizie in casa Lazio in vista della prossima gara di Serie A contro il Milan di Massimiliano Allegri.

