L’azienda di Marghera che licenzia tutti i 37 dipendenti per sostituirli con l’Ai

A Marghera, un’azienda ha licenziato i 37 dipendenti annunciando la sostituzione con l’intelligenza artificiale. La decisione riguarda tutti i lavoratori coinvolti, senza eccezioni. La scelta è stata comunicata senza indicare motivazioni specifiche, ma rappresenta un esempio concreto di come le tecnologie avanzate entrino nel mondo del lavoro. La notizia segna un passaggio importante nel rapporto tra automazione e occupazione.

Non è più soltanto una teoria, né un’ipotesi lontana dalla realtà italiana. Per anni l’idea che l’intelligenza artificiale potesse sostituire i lavoratori è rimasta un timore astratto. Oggi, però, questo scenario sta assumendo contorni sempre più concreti: alcune aziende iniziano a ridurre il personale mentre affidano parte delle attività e dei processi ai sistemi di IA. È quanto sta accadendo a InvestCloud Italy, filiale italiana della società californiana attiva nel settore della tecnologia finanziaria, che ha avviato le procedure per il licenziamento collettivo di tutti i 37 dipendenti della sede di Marghera, in provincia di Venezia. Una decisione – scrive La Nuova Venezia – motivata con un nuovo modello organizzativo del gruppo basato su sistemi integrati con l’IA che «non prevede il mantenimento di strutture locali autonome». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Azienda Usa licenzia 37 dipendenti a Marghera: «Con l'intelligenza artificiale non servono più»Investcloud, azienda californiana specializzata in utilizzo delle tecnologie per fini finanziari, ha comunicato alle parti sociali che chiuderà la...

Intelligenza artificiale al posto dei dipendenti: InvestCloud chiude la sede di Marghera e licenzia 37 lavoratoriLa trasformazione tecnologica guidata dall’intelligenza artificiale colpisce anche il mondo del lavoro.

Contenuti utili per approfondire L'azienda di Marghera che licenzia...

Temi più discussi: InvestCloud di Marghera licenzia tutti i 37 dipendenti, sostituiti dall’Ai; Azienda Usa licenzia 37 dipendenti a Marghera: Con l'intelligenza artificiale non servono più; L’azienda di Marghera che licenzia tutti i 37 dipendenti per sostituirli con l’Ai; Azienda lascia a casa 37 dipendenti: saranno sostituiti dall’intelligenza artificiale.

Marghera (VE), multinazionale chiude la sede e licenzia 37 dipendenti: per il lavoro basta l'IAInvestcloud, attiva nei servizi finanziari e con casa madre in USA, ha annunciato un nuovo modello organizzativo che non prevede più sedi locali ... rainews.it

L’azienda di Marghera che licenzia tutti i 37 dipendenti, sostituiti dall’AI: «Business non più compatibile con i nuovi obiettivi»L’unica sede italiana di InvestCloud, società californiana di tecnologia in ambito finanziario, chiuderà per il licenziamento di tutto l’organico: 37 dipendenti sostituiti dall’intelligenza artificial ... msn.com

Corriere della Sera. . InvestCloud Italy (Ex Finantix), il distaccamento italiano dell’azienda californiana, attiva nel settore della tecnologia finanziaria, ha avviato le pratiche per il licenziamento collettivo di tutti i suoi 37 dipendenti nella sede di Marghera (Venezi - facebook.com facebook

L’azienda di Marghera che licenzia tutti i 37 dipendenti, sostituiti dall’Ai: «Business non più compatibile con i nuovi obiettivi» x.com