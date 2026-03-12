L' avvertimento di Gratteri | Faremo i conti Il testimonial del No minaccia Il Foglio

Il capo della Procura di Napoli ha dichiarato che “faremo i conti” e ha rivolto un avvertimento. Il suo intervento si inserisce nel contesto del suo ruolo pubblico e delle posizioni espresse contro la riforma della giustizia. La dichiarazione ha suscitato attenzione e si inserisce in una serie di tensioni politiche legate a questo tema. Il rinnovato scontro ha attirato l’interesse dei media e del pubblico.

Sal Da Vinci e la bordata a Repubblica: "Fake news! Da Meloni solo complimenti per Sanremo" GUARDA Il capo della Procura di Napoli Nicola Gratteri, tra i volti pubblici contrari alla riforma della giustizia, ha avuto una sortita foriera di un nuovo, enorme, scontro politico. La giornalista del Foglio Ginevra Leganza gli ha chiesto conto di una specie di testacoda mediatico in cui è incappato partecipando alla trasmissione "In altre parole" su La7. Si parlava della canzone vincitrice di Sanremo di Sal Da Vinci, che si intitola "Per sempre sì". Gratteri fa una battuta affermando che il cantante voterà "no". Boutade già circolata e smentita sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Referendum, l"avvertimento' di Gratteri al Foglio: "Dopo il voto con voi faremo i conti"(Adnkronos) – "Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà 'no' al referendum (falso).

