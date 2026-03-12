Lavori | riqualificato il campino da calcetto di Oratoio

L’assessore allo sport del Comune di Pisa ha visitato il quartiere di Oratoio per controllare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione del campino da calcetto situato vicino all’impianto della Scintilla. Durante il sopralluogo ha esaminato le aree interessate dagli interventi, che riguardano principalmente il miglioramento delle superfici e delle strutture. La riqualificazione del campino da calcetto è ora conclusa e accessibile alla comunità.

“Abbiamo effettuato un sopralluogo a Oratoio - dichiara Frida Scarpa - nei pressi dell’impianto sportivo della Scintilla e della palestra comunale dedicata alla pratica della pallavolo, con l'obiettivo di verificare il completamento dei lavori di riqualificazione del campino da calcetto, che necessitava da tempo di interventi di manutenzione. Abbiamo provveduto al ripristino delle reti, all’installazione di due nuove porte da calcetto e alla sistemazione del manto erboso, restituendo così questo spazio al quartiere, che ne aveva bisogno, e rafforzando l’area degli impianti sportivi presenti in questa zona in cui è importante continuare a investire per restituire spazi sportivi alla città”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Apre nuovo supermercato da 1.500 mq, ci sono anche un campo da padel e due da calcetto Niente tensostruttura: "Costi troppo elevati". Il campino resta com’èIl campo di calcio a 5 adiacente all’ITTS "Fedi-Fermi" di via Panconi, da anni al centro di promesse e progetti di riqualificazione, resterà tale a... Contenuti e approfondimenti su Lavori riqualificato il campino da... Argomenti discussi: Sport, riqualificato il campino da calcetto di Oratoio. Interventi al campo da basket di via Rindi. Avvio lavori Campo Sportivo Amerigo di Tommaso. Oggi il sopralluogo.Questa mattina, 11 marzo, il sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo, insieme all’Assessore allo Sport Cristina Di Felice, all’Assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Corradini, al Presidente del Consigl ... rietinvetrina.it Stadio Benelli, via libera ai lavori: 570mila euro per il rinnovo del campo da giocoIl Comune di Ravenna approva il progetto esecutivo per la riqualificazione del campo principale con fondi pubblici ... ravenna24ore.it