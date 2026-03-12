Lavora per 20 anni a contatto con l' amianto | l' Inps dovrà ricalcolare la sua pensione

Il Tribunale del lavoro di Napoli ha stabilito che l’Inps deve ricalcolare la pensione di un ex operaio che ha lavorato per 20 anni a contatto con l’amianto. La sentenza riguarda Claudio Lo Moriello, che ha ottenuto la condanna a ricostituire la sua posizione contributiva e a rivedere l’importo della pensione. La decisione si basa sul riconoscimento del suo diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali.

Il Tribunale del lavoro di Napoli ha riconosciuto il diritto di Claudio Lo Moriello, ex operaio dello stabilimento Gecom di Pozzuoli alla rivalutazione dei contributi previdenziali condannando l'Inps a ricostituire la sua posizione contributiva e a ricalcolare la pensione con il pagamento degli arretrati. Il giudice, si legge in una nota dell'Osservatorio Nazionale Amianto (Ona), ha accertato che l'uomo ha lavorato nello stabilimento per circa vent'anni in un ambiente contaminato dalla presenza di fibre e polveri di amianto. Negli anni successivi alla pensione alla comparsa dei primi problemi respiratori e vari accertamenti sanitari, nel 2022 ottiene dall'Inail il riconoscimento della malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto.