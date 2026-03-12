Lautaro, capitano dell'Inter, si sta preparando per il suo ritorno in campo. Il giocatore è molto motivato e vuole essere subito disponibile per la prossima partita, con l’obiettivo di aiutare la squadra a respingere l’attacco del Milan e consolidare la posizione in classifica. La sua partecipazione potrebbe essere decisiva nelle prossime settimane.

Inter News 24 Lautaro scalpita per tornare a disposizione di Chivu: l’obiettivo è respingere l’assalto del Milan e chiudere la pratica scudetto. Il capitano nerazzurro è pronto a riprendersi il comando. Dopo il forzato stop al polpaccio rimediato nell’andata dello spareggio di Champions League contro il Bodo Glimt, Lautaro Martinez ha iniziato il countdown per il rientro, monitorato costantemente dallo staff di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lautaro Martinez, il piano per lo scudetto: con lui l’Inter segna 3 gol a partita. Nonostante la prudenza necessaria per evitare ricadute muscolari, il “Toro” ha già lanciato segnali chiari via social. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro, il piano per lo scudetto: c’è un dato clamoroso. Il capitano scalpita per il rientro

