Lautaro il messaggio social infiamma i tifosi! Rientro sempre più vicino? – FOTO

Lautaro Martinez ha ripreso ad allenarsi in campo dopo l’infortunio subito durante la partita contro il Bodo Glimt. L’attaccante ha condiviso un’immagine sui social network, attirando l’attenzione dei tifosi. La sua presenza in allenamento ha generato entusiasmo tra i supporter, che sperano in un suo ritorno a breve. La foto postata dall’argentino ha rapidamente fatto il giro del web.

Inter News 24 Lautaro ha ricominciato a lavorare sul campo dopo l'infortunio patito contro il Bodo Glimt: il post social dell'argentino. Il segnale che tutto il popolo nerazzurro aspettava è finalmente arrivato via social. Con un post su Instagram, Lautaro Martinez ha rotto il silenzio sulle sue condizioni fisiche, pubblicando una foto che lo ritrae nuovamente sul campo di allenamento ad Appiano Gentile con un messaggio carico di speranza: « Bello rivedere il verde??????». Lautaro Martinez torna in campo: «Bello rivedere il verde». Il capitano dell'Inter punta il rientro contro la Fiorentina. Le parole del "Toro" confermano le indiscrezioni fornite da Matteo Barzaghi di Sky Sport: il recupero procede spedito e l'attaccante ha ripreso a calpestare l'erba del centro sportivo.