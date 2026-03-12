Lautaro Martinez ha pubblicato un messaggio sui social media in cui mostra di aver ripreso ad allenarsi dopo l’infortunio subito contro il Bodo Glimt. La sua foto sui social ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, che si chiedono se il rientro in campo sia sempre più vicino. L’attaccante dell’Inter sta seguendo un percorso di recupero e si trova ora in fase di allenamento.

Inter News 24 Lautaro ha ricominciato a lavorare sul campo dopo l’infortunio patito contro il Bodo Glimt: il post social dell’argentino. Il segnale che tutto il popolo nerazzurro aspettava è finalmente arrivato via social. Con un post su Instagram, Lautaro Martinez ha rotto il silenzio sulle sue condizioni fisiche, pubblicando una foto che lo ritrae nuovamente sul campo di allenamento ad Appiano Gentile con un messaggio carico di speranza: « Bello rivedere il verde??????». LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lautaro Martinez torna in campo: «Bello rivedere il verde». Il capitano dell’Inter punta il rientro contro la Fiorentina. Le parole del “Toro” confermano le indiscrezioni fornite da Matteo Barzaghi di Sky Sport: il recupero procede spedito e l’attaccante ha ripreso a calpestare l’erba del centro sportivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro, il messaggio social infiamma i tifosi! Rientro sempre più vicino? – FOTO

