Un attivista di «Ta’ayush» afferma che Israele è nato con intenti razzisti e, a suo dire, la situazione attuale sarebbe ancora più grave. Ogni giorno nei territori occupati si verificano demolizioni di case, usurpazioni di terre, arresti arbitrari, minacce e uccisioni, creando un clima di costante tensione per i palestinesi che vivono in quelle zone.

Terra rimossa L'organizzazione di israeliani e palestinesi che lottano insieme per porre fine all'occupazione israeliana e raggiungere la piena uguaglianza civile attraverso azioni dirette non violente

© Cms.ilmanifesto.it - L’attivista di «Ta’ayush»: «Israele è nato razzista. E oggi è ancora peggio»

