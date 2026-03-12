Il settore ovicaprino italiano sta attraversando un momento difficile a causa del forte calo dei prezzi del latte, che mette a rischio la sostenibilità delle aziende di allevamento. Nel frattempo, i costi di produzione continuano ad aumentare, aggravando la situazione economica degli allevatori. La transumanza, tradizionale pratica di spostamento degli ovini, si trova così sotto pressione a causa delle difficoltà del mercato.

Il settore ovicaprino italiano si trova in una fase critica dove il crollo dei prezzi del latte minaccia la sostenibilità delle attività di allevamento, mentre i costi di produzione continuano a salire. La senatrice Gisella Naturale ha sollevato l’allarme in Commissione, criticando la risposta del sottosegretario Patrizio La Pietra per la mancanza di misure concrete oltre ai soliti tavoli di confronto. L’interrogazione presentata dalla senatrice evidenzia come il potere contrattuale sia concentrato tra trasformatori e commercializzatori, lasciando gli allevatori in una posizione di debolezza. Il timore è che senza un intervento strutturale, la filiera rischi di collassare, con effetti a catena sulle economie locali e sulla conservazione della transumanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latte in crollo: la transumanza a rischio per i prezzi bassi

