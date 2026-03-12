L' assedio dei rifiuti in via Don Orione

Un residente ha segnalato ancora una volta la presenza di una discarica a cielo aperto in via Don Orione, davanti all’ingresso del liceo Ninni Cassarà. La zona è ormai invasa da rifiuti che si accumulano costantemente, creando una situazione di degrado evidente. La segnalazione arriva dopo numerosi tentativi di attirare l’attenzione delle autorità sulla problematica.

Scrivo per l'ennesima volta per segnalare quella che è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto, proprio davanti all'ingresso del liceo Ninni Cassarà di via Don Orione. La foto che allego non è un caso isolato, ma l'ordinaria e vomitevole istantanea del fallimento sociale e amministrativo di questa città. Da quando è stata introdotta la differenziata porta a porta, questo e altri marciapiedi circostanti sono stati eletti a "discarica di quartiere" da una manica di incivili senza vergogna che, pur di non differenziare, preferiscono sversare i loro rifiuti in strada, calpestando la dignità di chi paga le tasse e il futuro degli studenti che qui dovrebbero imparare il senso civico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

