Il Fai (Fondo ambiente italiano) ha collaborato con la Regione Marche in un progetto che mette in mostra un patrimonio artistico e culturale della regione. Questa iniziativa ha portato alla riapertura di luoghi storici e alla valorizzazione di spazi pubblici, coinvolgendo enti locali e cittadini. L’obiettivo è rendere accessibili e visibili le eccellenze culturali della zona attraverso eventi e mostre.

C’è uno stretto legame tra il Fai (Fondo ambiente italiano) e la Regione Marche, che va oltre il ‘normale’ rapporto istituzionale. Lo dimostra il grande sostegno che l’ente regionale ha sempre garantito alle iniziative del Fai, in particolare alle ’Giornate di primavera’. E le parole che il presidente Francesco Acquaroli ha pronunciato ieri, proprio in occasione della presentazione dell’evento, lo confermano. "Le Giornate Fai rappresentano un appuntamento fondamentale, che segna l’inizio della bella stagione e riapre dunque il nostro territorio a importanti dinamiche turistiche – ha detto Acquaroli –. Rinnoviamo con piacere la collaborazione con il Fondo ambiente italiano, un’eccellenza che mette a disposizione della comunità un patrimonio inestimabile, non soltanto culturale, ma di volontariato e di amore per le nostre eccellenze". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’arte ritrovata: "È una vetrina per la regione"

Articoli correlati

Danza ’Arte e balletto’, campioni in vetrinaContinuano i grandi successi della scuola di danza “Arte e balletto” che da poche settimane ha trasferito la sua sede in via del Bozzo Sud:...

La vetrina delle telecamere di ’Linea Verde’. Quante eccellenze tra arte, cultura e gustoSi sono concluse ieri le riprese in città di una puntata di ’Linea Verde Italia’, il programma in onda su Rai 1 ogni sabato mattina dalle 12.

EP 298 - - Does Your Nose Know The Importance of Aroma When Choosing Your Weed.

Contenuti e approfondimenti su arte ritrovata

Temi più discussi: L’arte ritrovata: È una vetrina per la regione; Archivio Storico | Il progetto della Biennale di Venezia per il Bando di Servizio Civile Universale; Scegliere il bouquet da sposa perfetto: guida ai fiori per ogni abito; Lamiere, ferri e legni abbandonati diventano arte: Franco Farina espone a Manduria nella chiesa ritrovata di Santo Stefano.

L’arte di alleggerire: come riorganizzare casa per ritrovare serenitàRiorganizzare casa non è solo una questione di spazio, ma un percorso verso il benessere mentale. Scopri l'arte di alleggerire gli ambienti per eliminare lo stress e ritrovare la tua serenità quotidia ... designmag.it

Lo sguardo di Ester verso l’infinito. «L’arte cattura un eccesso di vita»La disabilità complessa di Ester richiede attenzione continua in tutti gli ambiti della vita: alimentazione, igiene, sonno, comunicazione, ma questa bimba non è solo «oggetto» di cure. «Per noi è una ... ecodibergamo.it

Ritorna ad Arezzo la statua della Minerva https://www.quotidianoarte.com/2026/02/22/ritorna-ad-arezzo-la-statua-della-minerva/ Presente anche il ministro Giuli all’inaugurazione della mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata” al Museo - facebook.com facebook