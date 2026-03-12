L’arte ritrovata | È una vetrina per la regione

Da ilrestodelcarlino.it 12 mar 2026

Il Fai (Fondo ambiente italiano) ha collaborato con la Regione Marche in un progetto che mette in mostra un patrimonio artistico e culturale della regione. Questa iniziativa ha portato alla riapertura di luoghi storici e alla valorizzazione di spazi pubblici, coinvolgendo enti locali e cittadini. L’obiettivo è rendere accessibili e visibili le eccellenze culturali della zona attraverso eventi e mostre.

C’è uno stretto legame tra il Fai (Fondo ambiente italiano) e la Regione Marche, che va oltre il ‘normale’ rapporto istituzionale. Lo dimostra il grande sostegno che l’ente regionale ha sempre garantito alle iniziative del Fai, in particolare alle ’Giornate di primavera’. E le parole che il presidente Francesco Acquaroli ha pronunciato ieri, proprio in occasione della presentazione dell’evento, lo confermano. "Le Giornate Fai rappresentano un appuntamento fondamentale, che segna l’inizio della bella stagione e riapre dunque il nostro territorio a importanti dinamiche turistiche – ha detto Acquaroli –. Rinnoviamo con piacere la collaborazione con il Fondo ambiente italiano, un’eccellenza che mette a disposizione della comunità un patrimonio inestimabile, non soltanto culturale, ma di volontariato e di amore per le nostre eccellenze". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

