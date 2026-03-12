L’arte in pausa caffè il nuovo videopodcast de L’Eco sui capolavori della Carrara

È stato presentato il nuovo videopodcast de L’Eco intitolato “L’arte in pausa caffè”, che si concentra sui capolavori della Pinacoteca di Carrara. Il progetto si compone di nove episodi e vede protagonisti esperti e appassionati che approfondiscono le opere esposte. La serie mira a offrire un’immersione nel patrimonio artistico locale attraverso narrazioni coinvolgenti e dirette.

LA NOVITÀ. Un viaggio in nove episodi tra le opere della Pinacoteca bergamasca, raccontate da chi le conosce in profondità. Nove puntate, nove opportunità per conoscere e apprezzare da un punto di vista nuovo e singolare i capolavori esposti all’Accademia Carrara. L’Eco di Bergamo ha prodotto in collaborazione con la pinacoteca orobica un nuovo videopodcast «L’Arte in pausa caffè. I capolavori della Carrara visti da vicino». La prima uscita è prevista martedì 17 marzo, sarà gratis e visibile a tutti. Le altre puntate saranno, invece, dedicate ai nostri lettori più fedeli, gli abbonati. In concomitanza con la pubblicazione del podcast si potrà approfittare di un’offerta speciale per abbonarsi al nostro quotidiano digitale: 8 settimane al prezzo di 12 euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

