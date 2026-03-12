"Mac-caroni. " (Arti Grafiche Stibu, Urbania, 2025), oltre 350 pagine, decine di ricette della tradizione popolare dai cereali al pane, dall’olio al latte e formaggio, carne, legumi, pesce povero, erbe selvatiche e aromatiche, vini. Un messale da leggìo in italiano, inglese e tedesco. Il che gli conferisce un sentore di manuale che però non intacca il suo spirito profondo. Quel Mac con la M siffatta è uno sberleffo all’esotico Mac Donald, maccaroni è un ritorno alle origini ancestrali: mangiatori di pasta, italiani "maccaroni" per irriderli, come in altre versioni "pizza e mandolino". Lo hanno realizzato, con vari... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’arte del cibo consapevole

Articoli correlati

Leggi anche: “Tra Peccato e Santità: l’Arte del Carnevale e della Quaresima”, racconti di arte, cibo e potere tra storia e tradizione

A Napoli Carnevale e Quaresima. Rapporti tra cibo e peccato, santità e potere di Fabiana Mendia con letture di Mario Autore – Racconti di arte, cibo e letteraturaNapoli – Arte, cibo e letteratura per la prima volta in un unico filone creativo, martedì 17 febbraio start ore 19:00 presso il polo artistico,...

Lenticchie di Capodanno con Colfiorito #adv

Tutti gli aggiornamenti su L'arte del cibo consapevole

Temi più discussi: Scarti d’autore: ad Alba l’arte incontra il cibo come bene comune nel Mercato della Terra; Nutrire l’immaginazione | (Non) si gioca con il cibo; Itamar Gilboa al MIC Faenza: 260 sculture contro la fame globale; Le 15 donne del cibo, del vino e dell'ospitalità che premieremo a Women in Food 2026.

L’arte del cibo consapevoleMac-caroni. L’arte del cibo consapevole (Arti Grafiche Stibu, Urbania, 2025), oltre 350 pagine, decine di ricette della tradizione popolare dai cereali al pane, dall’olio al latte e formaggio, carne ... ilrestodelcarlino.it

L’arte del cibo. Dal territorio alla tavolaLa mostra L’arte del cibo. Dal territorio alla tavola a Matera esplora il cibo come espressione culturale e artistica attraverso foto di sei autori, raccontando il viaggio del cibo dalla terra alla ... exibart.com

Arte Bellezza Conoscenza - facebook.com facebook

La città apuana, già riconosciuta come Città Creativa Unesco per l’arte e l’artigianato dal 2017, è stata selezionata tra le cinque finaliste dal Ministero della Cultura grazie al dossier “Carrara: da 2mila anni contemporanea” bit.ly/carraracaptita… x.com