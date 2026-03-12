L’Arezzo si presenta al derby con una porta blindata e Chierico al massimo della forma. La squadra ha dimostrato carattere a Campobasso, un'uscita importante dopo la sconfitta contro la Ternana, e ha mantenuto il vantaggio di quattro punti sull’Ascoli. La prestazione sul campo è stata l’aspetto più evidente, indipendentemente dal risultato finale.

L’Arezzo migliore nell’occasione più importante. A Campobasso, al di là del risultato, fondamentale per ripartire dopo il ko contro la Ternana e tenere a -4 l’Ascoli, è stata la prestazione a rimanere impressa. In Molise si è rivisto l’Arezzo nella sua versione migliore, come mai nel girone di ritorno. Era tempo che la squadra di Bucchi non giocava così bene. E in prospettiva di queste ultime sette giornate, a cominciare dal derby con il Perugia di domenica alle 14.30, è un dato che dà ulteriore fiducia e spinta. Nei 90 minuti giocati allo stadio Molinari il Cavallino ha trovato continuità nello sviluppo della manovra, ha palleggiato con efficacia e non a caso ha costruito diverse occasioni da gol. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Arezzo al derby di corto muso. Porta blindata e Chierico al top

