L' approdo di Giammoro nuovo hub tra Sicilia Sardegna e Algeria

Un nuovo servizio di trasporto marittimo collega Cagliari con l’Algeria, con scalo a Giammoro in Sicilia. La rotta trasporta container e merci generali, e l’infrastruttura presso il pontile di Giammoro è stata realizzata dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. L’avvio di questa linea è prossimo e si prevede una stabilità nelle operazioni.

Soddisfatto il presidente dell'Authority Francesco Rizzo: "Nuove opportunità per l’intera area dello Stretto che diventa più competitiva ed efficiente" E’ imminente l’avvio in modo stabile il nuovo servizio di trasporto marittimo general cargo e container che collegherà Cagliari e l’Algeria, con scalo intermedio in Sicilia presso il pontile di Giammoro, infrastruttura realizzata dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e gestita in concessione dalla Duferco Terminal del Mediterraneo S.p.A. Il collegamento, già testato con successo nell’estate 2025, sarà operato da Maersk insieme a Grendi, dopo le prime rotazioni effettuate dalla nave Silver London della Sider Navi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

