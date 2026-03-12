Lancio di sassi su autostrada A4 | colpiti diversi veicoli

Nella notte sull’autostrada A4 sono stati segnalati diversi veicoli colpiti da sassi lanciati sulla carreggiata. Le prime ricostruzioni indicano che i sassi non provengano da un cavalcavia, ma da un’altra zona. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e determinare l’origine degli oggetti. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Momenti di paura lungo l'autostrada A4. Nel pomeriggio di martedì 10 marzo, alcuni veicoli sono stati colpiti da un lancio di sassi all'altezza del chilometro 85, nei pressi di Novara Est. Secondo le prime ricostruzioni, il raid ha causato danni significativi a due autoarticolati: un tir ha riportato lo sfondamento del parabrezza, mentre un secondo mezzo pesante ha subito gravi danni al vano motore. Nessuna persona è rimasta ferita, fortunatamente. Sul caso sono in corso indagini da parte degli agenti della polizia stradale. Secondo le prime ricostruzioni, i sassi non sarebbero stati lanciati da un cavalcavia, ma lateralmente rispetto alla carreggiata.