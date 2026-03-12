Lanciare specchi nello spazio e vendere la luce solare di notte | il progetto di Reflect Orbital che allarma gli scienziati

Una startup californiana ha annunciato un progetto ambizioso che prevede il lancio di migliaia di specchi nello spazio, con l’obiettivo di riflettere la luce solare sulla Terra anche di notte. Il piano mira a utilizzare tecnologie spaziali per illuminare aree remote o buie, suscitando reazioni tra scienziati e osservatori che temono possibili implicazioni ambientali e tecniche di questa iniziativa.

Una startup californiana ha presentato un progetto che suona come fantascienza: lanciare migliaia di specchi nello spazio per riflettere la luce solare sulla Terra dopo il tramonto. Reflect Orbital, questo il nome della società, ha chiesto l’autorizzazione per inviare in orbita fino a 50.000 satelliti dotati di specchi, con l’obiettivo di vendere illuminazione su richiesta a chiunque sia disposto a pagarla. L’idea tecnica è apparentemente semplice: posizionare specchi montati su satelliti che riflettano i raggi solari verso aree specifiche del pianeta. La portata del progetto, però, è straordinaria. Reflect Orbital vuole creare una.... 🔗 Leggi su Cultweb.it

