Lanciare specchi nello spazio e vendere la luce solare di notte | il progetto di Reflect Orbital allarma gli scienziati

Una startup californiana ha annunciato un progetto che prevede il lancio di migliaia di specchi nello spazio con l’obiettivo di riflettere la luce solare sulla Terra durante le ore notturne. Si tratta di un’idea che ha suscitato preoccupazioni tra gli scienziati, che temono possibili effetti imprevisti sull’ambiente e sul cielo notturno. Finora, nessuna decisione è stata presa ufficialmente in merito.

Una startup californiana ha presentato un progetto che suona come fantascienza: lanciare migliaia di specchi nello spazio per riflettere la luce solare sulla Terra dopo il tramonto. Reflect Orbital, questo il nome della società, ha chiesto l’autorizzazione per inviare in orbita fino a 50.000 satelliti dotati di specchi, con l’obiettivo di vendere illuminazione su richiesta a chiunque sia disposto a pagarla. L’idea tecnica è apparentemente semplice: posizionare specchi montati su satelliti che riflettano i raggi solari verso aree specifiche del pianeta. La portata del progetto, però, è straordinaria. Reflect Orbital vuole creare una.... 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Lanciare specchi nello spazio e vendere la luce solare di notte: il progetto di Reflect Orbital allarma gli scienziati Articoli correlati Lanciare specchi nello spazio e vendere la luce solare di notte: il progetto di Reflect Orbital che allarma gli scienziatiUna startup californiana ha presentato un progetto che suona come fantascienza: lanciare migliaia di specchi nello spazio per riflettere la luce... Nello spazio c’è una barra di ferro pesante come Marte: gli scienziati non sanno spiegarlaUn gruppo di astronomi europei, coordinato da esperti dell’ University College London e dell’ Università di Cardiff, ha identificato una formazione... Altri aggiornamenti su Reflect Orbital Discussioni sull' argomento Una startup vuole accendere il Sole di notte con 50.000 satelliti specchio; Il progetto che vuole eliminare il buio della notte con 50.000 specchi in orbita. Lanciare specchi nello spazio e vendere la luce solare di notte: il progetto di Reflect Orbital che allarma gli scienziatiUna startup californiana ha presentato un progetto che suona come fantascienza: lanciare migliaia di ... msn.com Una startup vuole accendere il Sole di notte con 50.000 satelliti specchioReflect Orbital ha chiesto alla FCC il permesso di lanciare un satellite sperimentale con uno specchio da 18 metri. L'obiettivo è illuminare la Terra dopo il tramonto. Se avrà successo ce ne potrebber ... dday.it Reflect Orbital ha chiesto alla FCC il permesso di lanciare un satellite sperimentale con uno specchio da 18 metri. L'obiettivo è illuminare la Terra dopo il tramonto. Se avrà successo ce ne potrebbero essere 50mila x.com Gio Ponti’s apartment on Via Giuseppe Dezza in Milan became a personal manifesto of his later architectural thinking. Designed in 1957, the apartment reflects Ponti’s transition from rationalist rigidity toward a more expressive and domestic modernism. Every - facebook.com facebook