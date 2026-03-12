A Villanova, nel comune di Lamone, i residenti sono stati evacuati a causa di un rischio di collasso dell’argine sinistro del fiume Lamone nella zona di Boncellino. Le autorità hanno confermato che la minaccia rimane attiva e che le valutazioni della Procura di Ravenna indicano un potenziale pericolo imminente. La situazione continua a essere monitorata attentamente.

Il rischio di collasso dell’argine sinistro del fiume Lamone nella località di Boncellino rimane una minaccia attiva per la comunità, come confermato dalle recenti valutazioni della Procura di Ravenna. Pietro Vignali, presidente del gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, ha chiesto un intervento immediato della Regione per mettere in sicurezza l’opera idraulica, criticando il ritardo amministrativo. La tensione è cresciuta dopo le piene registrate a fine dicembre 2025 che hanno costretto il Comune di Bagnacavallo a ordinare evacuazioni precauzionali nelle abitazioni di Villanova. Le preoccupazioni non sono isolate ma si radicano in un contesto storico di sofferenze passate, dove le comunità locali hanno già subito danni gravi durante gli eventi alluvionali del 2023 e del 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lamone a rischio: evacuati i residenti di Villanova

