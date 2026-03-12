Lame terrore e soldi in tasca Chi sono i baby gangster che vogliono prendersi Firenze

Negli ultimi tempi sono emersi gruppi di giovani, alcuni provenienti da famiglie benestanti, coinvolti in episodi di violenza e attività criminali a Firenze. Questi ragazzi, spesso minorenni, sono associati a comportamenti aggressivi e a tentativi di controllo del territorio. La situazione si manifesta con episodi di terrore e il possesso di denaro, evidenziando un fenomeno di emarginazione e devianza tra adolescenti apparentemente integrati.

All’emarginazione e la derisione, che ha abitato da sempre alcuni contesti scolastici, si è affiancato, soppiantandolo sempre più, un altro fenomeno: le violenze dei gruppi di ragazzi sempre più giovani, all’apparenza di famiglie modello, anche benestanti e ben inseriti.Mentre il bullismo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Narco-business, rapine, coltelli. Chi sono i (baby) gangster che vogliono prendersi PerugiaParchi, centri commerciali, centro storico e strade di periferia: la geografia della criminalità, i racket e il reclutamento dei minori. In tasca lame e cacciaviti. Scattano tre denunceContinua la stretta dei controlli da parte dell’Arma dei carabinieri nell’area intorno alla stazione, con particolare attenzione al possesso illegale... Lo scandalo che ha distrutto Baby Gang. La verità che nessuno aveva il coraggio di dire.