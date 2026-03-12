Lame terrore e soldi in tasca Chi sono i baby gangster che vogliono prendersi Firenze
Negli ultimi tempi sono emersi gruppi di giovani, alcuni provenienti da famiglie benestanti, coinvolti in episodi di violenza e attività criminali a Firenze. Questi ragazzi, spesso minorenni, sono associati a comportamenti aggressivi e a tentativi di controllo del territorio. La situazione si manifesta con episodi di terrore e il possesso di denaro, evidenziando un fenomeno di emarginazione e devianza tra adolescenti apparentemente integrati.
All’emarginazione e la derisione, che ha abitato da sempre alcuni contesti scolastici, si è affiancato, soppiantandolo sempre più, un altro fenomeno: le violenze dei gruppi di ragazzi sempre più giovani, all’apparenza di famiglie modello, anche benestanti e ben inseriti.Mentre il bullismo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
