La vita di Giancarlo 30 anni in cerca di una cura | La mia gamba sinistra era diventata il doppio

Giancarlo Roccasecca, di 32 anni, ha vissuto per oltre vent'anni con un linfedema alla gamba sinistra, condizione che lo ha portato a perdere gran parte della sua autonomia. Recentemente, ha descritto come la sua gamba sinistra fosse diventata il doppio rispetto all'altra, evidenziando le difficoltà quotidiane legate alla condizione. Attualmente, cerca una cura per migliorare la sua condizione.

Giancarlo Roccasecca, 32 anni, ha convissuto per decenni con un linfedema alla gamba sinistra, che lo aveva privato quasi del tutto della sua autonomia. La svolta è arrivata solo l'anno scorso grazie a un autotrapianto di linfonodi, un intervento molto innovativo. A Fanpage.it ha raccontato la sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Aurora Giovinazzo parla del suo fidanzato: “Ci conosciamo da una vita, era il fotografo della mia comunione”Aurora Giovinazzo, giovane e talentuosa attrice nota tra cinema e serie tv, è stata ospita a La Volta Buona, dove ha parlato del suo fidanzato di 10...

Antonella Fiordelisi in lacrime: “Non vedo mia sorella da cinque anni, sono diventata zia e non lo sapevo”Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Antonella Fiordelisi ha raccontato il difficile rapporto con la sorella maggiore.

Una raccolta di contenuti su La vita di Giancarlo 30 anni in cerca...

Temi più discussi: Gli studenti ricostruiscono la Mehari di Giancarlo Siani: memoria e legalità a Castellammare; Film con Giancarlo Giannini: i più belli da vedere; Anselm Kiefer e il ricordo di Giancarlo Politi nella nuova puntata di Artbox; Giancarlo Cavallin è il nuovo presidente del Csv Belluno Treviso.

Ortovero piange la scomparsa di Giancarlo Boffa, una vita dedicata al proprio paeseLutto nella comunità ortoverese per la prematura scomparsa di Giancarlo Boffa, 71 anni, per complicazioni conseguenti ad un intervento di chirurgia ortopedica. Titolare per molti anni di una impresa e ... savonanews.it

Giancarlo Devasini è la persona più ricca d’Italia secondo ForbesShanghai, Cina, 6 gennaio 2025 (FeatureChina via AP Images) Giancarlo Devasini è la persona ... msn.com

Caterina Balivo piange in diretta a La Volta Buona ricordando Enrica Bonaccorti che, appena un mese fa, era stata ospite nel suo studio. A parlare della conduttrice anche Giancarlo Magalli. Tutti commossi non trattengono le lacrime - facebook.com facebook