La verità di Gasp | Azzurri e club ko in Champions difficoltà non casuali

Dopo le recenti sconfitte dell’Italia in Champions League, l’allenatore ha dichiarato che le difficoltà del team non sono casuali e che le sconfitte riflettono problemi concreti. In risposta, si punta sui tornei minori per cercare di mantenere viva la presenza italiana nel panorama europeo. Il focus è ora sui risultati delle squadre coinvolte e sulla loro performance nelle competizioni continentali.

Dopo il disastro in Champions, ci aggrappiamo ai tornei «minori» per salvare la campagna continentale dell'Italia. Bologna, Roma e Fiorentina in campo oggi nel primo round delle altre competizioni. Ma se in Europa League ne resterà soltanto una ai quarti, visto che assisteremo al 21° derby di casa nostra, anche se inedito in un palcoscenico internazionale, la squadra viola giocherà in Conference con il pensiero rivolto alla difficile classifica di serie A. «Il bilancio delle nostre squadre in Champions è più negativo di altri anni, ma va in sintonia con i problemi della Nazionale, non è casuale. C'è un problema molto più profondo, che deriva dai settori giovanili e da come vengono costruite le squadre», la verità del tecnico giallorosso Gasperini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La verità di Gasp: "Azzurri e club ko in Champions, difficoltà non casuali" Articoli correlati Dybala e Soulé per accendere Malen: Gasp prepara la formula ChampionsIn attesa di entrare in un grande teatro del calcio come il Maradona, i tre tenori Paulo Dybala, Matias Soulé e Donyell Malen preparano l’acuto. Leggi anche: La legge del “branco” di Gasp: la Roma edifica la Champions sulle medio-piccole Aggiornamenti e notizie su La verità di Gasp Azzurri e club ko in... Temi più discussi: La verità di Gasp: Azzurri e club ko in Champions, difficoltà non casuali; Le 5 verità di Roma-Juve 3-3: bianconeri ancora vivi, Gasp tarda i cambi; LE VERITA' DI GASPERINI; Bologna-Roma, la notte della verità. Bologna-Roma, la notte della veritàBOLOGNA Quando entra nella sala stampa del Dall’Ara, accompagnato da Svilar, Gasperini accenna una smorfia. Come se stesse annusando l’aria che attorno alla sua Roma è ... ilmessaggero.it Giuntoli alla Roma: il retroscena su Gasp e la posizione di MassaraCi risiamo. Dopo le voci dei giorni scorsi sul possibile addio di Massara, nelle ultime ore si torna a parlare di una possibile separazione a fine stagione tra il direttore sportivo e la Roma. Indiscr ... asromalive.it Gasp, caduta per raggiungere la postazione Sky: "Era rigore… Netto" #SkySport #Gasperini #Roma x.com Gasp su Malen - facebook.com facebook