La vecchia linea Messina-Catania sarà dismessa arriva la conferma della Regione

La Regione ha annunciato che la vecchia linea ferroviaria Messina-Catania sarà dismessa una volta completato il raddoppio tra Giampilieri e Fiumefreddo, attualmente in fase di realizzazione. La decisione riguarda il passaggio dal binario unico al nuovo tracciato, che sostituirà l’attuale linea. La conferma è arrivata dopo le verifiche sulla progressione dei lavori e sulla pianificazione futura del trasporto ferroviario nella zona.

Alla fine si ritorna al punto di partenza o meglio: al progetto originario. La Regione ha confermato la volontà di dismettere l'attuale binario unico tra Giampilieri e Fiumefreddo quando sarà attivo il raddoppio in corso di realizzazione. La giunta Schfani di fatto ha accolto le richieste dei sindaci dei Comuni jonici, da Scaletta Zanclea a Taormina, mantenendo l'interconnessione a Letojanni e il collegamento con la linea storica per la valle dell'Alcantara che sarà trasformata in ferrovia turistica. Lo scorso 20 novembre una delibera del governo Schifani aveva agitato le acque. Si valutavano infatti importanti modifiche in un atto di indirizzo da trasmettere a Roma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Taormina, la Cardiochirurgia pediatrica aggregata a Catania, arriva la conferma della RegioneLa Cardiochirurgia pediatrica di Taormina sarà aggregata alla Cardiochirurgia per adulti del Policlinico universitario Rodolico-San Marco di Catania. DEVASTAZIONE ASSOLUTA A Letojanni (Messina): il mar Jonio è arrivato sulle case!!! Altri aggiornamenti su La vecchia linea Messina Catania sarà... Temi più discussi: La vecchia linea Messina-Catania sarà dismessa, arriva la conferma della Regione; La vecchia ferrovia Messina - Catania si potrebbe mantenere? I nodi dietro l’addio alla linea storica; Riapre la tratta Messina-Taormina: A Catania disagi permanenti :: Segnalazione a Catania; Messina-Catania: la Sicilia si avvicina al suo treno veloce. Riapre la tratta Messina-Taormina, criticità ancora a CataniaA partire da sabato 7 marzo 2026 sarà ripristinata la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina lungo la linea Messina–Catania–Siracusa, sospesa in ... canalesicilia.it Riapre domani la tratta ferroviaria tra Messina e Taormina, ancora criticità a CataniaDa domani, Sabato 7 Marzo, riprenderà la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina sulla linea Messina-Catania-Siracusa, dopo la conclusione dei ... 98zero.com I servizi saranno effettuati da oggi sino a Domenica 15 Marzo, sulle autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo. - facebook.com facebook "I cantieri sono come dei bambini piccoli, li devi mettere in condizione di poter camminare”. Dalle Pendici dell’Etna, Salvatore Carmeni, Assistente di cantiere progetto Alta Capacità Ferroviaria Messina-Catania, ci racconta cosa significa per lui lavorare nella x.com