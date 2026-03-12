La sua finestra dà sulla curva dello stadio | il video del tifoso del Bodo è surreale
Un tifoso del Bodo Glimt ha condiviso un video che mostra come, dalla sua finestra, si possa vedere la curva dello stadio e seguire la partita come se fosse in tribuna. Il filmato, che cattura il momento, è diventato virale sui social media, sorprendendo molti per la vicinanza tra abitazione e campo. La scena mette in evidenza come, in alcune zone, la fruizione degli eventi sportivi possa avvenire in modo insolito.
Altro che tv: a questo tifoso del Bodo Glimt basta aprire la finestra di casa per guardare la partita come se fosse in curva allo stadio. Il video, girato durante Bodo Glimt-Sporting Lisbona di Champions League finita 3-0, è incredibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Caltanissetta ricorda Totò Teschio: proposta per intitolare la Curva Nord dello stadio al tifoso simbolo della Nissa.Caltanissetta si prepara a un omaggio commovente al suo tifo più appassionato: la Curva Nord dello stadio “Marco Tomaselli” potrebbe essere...
Leggi anche: Bruno Quadros vive nello stadio del Bodo Glimt: “Apro la finestra e mi guardo la Champions League”