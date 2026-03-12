La sua finestra dà sulla curva dello stadio | il video del tifoso del Bodo è surreale

Un tifoso del Bodo Glimt ha condiviso un video che mostra come, dalla sua finestra, si possa vedere la curva dello stadio e seguire la partita come se fosse in tribuna. Il filmato, che cattura il momento, è diventato virale sui social media, sorprendendo molti per la vicinanza tra abitazione e campo. La scena mette in evidenza come, in alcune zone, la fruizione degli eventi sportivi possa avvenire in modo insolito.