La stilista australiana Katy Perry vince la causa contro l’omonima popstar

Una stilista australiana di Sydney ha ottenuto una vittoria in tribunale contro la popstar omonima, dopo una lunga battaglia legale durata circa diciassette anni. La causa riguardava l’uso del nome e dei marchi, e si è conclusa con il risultato favorevole alla stilista. La vicenda ha coinvolto due figure pubbliche con lo stesso nome, portando a un procedimento giudiziario che si è protratto nel tempo.

Katie Perry, stilista di Sydney ha vinto la lunga battaglia legale sui brand contro la quasi omonima, Katy Perry durata circa diciassette anni. La stilista conosciuta come Katie Taylor, (vero nome Katie Perry ), fece domanda per registrare la ragione sociale nell'aprile 2007, sostenendo di non aver mai sentito parlare della cantante in quel momento. L'anno seguente, poco dopo l'uscita del singolo I Kissed A Girl con il quale debuttava sulle scene musicali, la stilista presentava domanda per registrare il brand di abbigliamento Katie Perry. Nello stesso periodo la popstar, si esibiva per la prima volta in Australia e per l'occasione, veniva lanciato il merchandising online.