La stilista australiana Katie Perry vince la causa contro l’omonima popstar Katy

Una stilista australiana di Sydney ha ottenuto una vittoria legale contro la cantante pop con lo stesso nome. La causa, che durava da circa diciassette anni, riguardava i diritti sui marchi e si è conclusa con il suo successo. La disputa tra la stilista e la popstar si è trascinata per quasi due decenni prima di arrivare a questa decisione.

Katie Perry, stilista di Sydney ha vinto la lunga battaglia legale sui brand contro la quasi omonima, Katy Perry durata circa diciassette anni. La stilista conosciuta come Katie Taylor, (vero nome Katie Perry ), fece domanda per registrare la ragione sociale nell'aprile 2007, sostenendo di non aver mai sentito parlare della cantante in quel momento. L'anno seguente, poco dopo l'uscita del singolo I Kissed A Girl con il quale debuttava sulle scene musicali, la stilista presentava domanda per registrare il brand di abbigliamento Katie Perry. Nello stesso periodo la popstar, si esibiva per la prima volta in Australia e per l'occasione, veniva lanciato il merchandising online.