La specialità è il pollo fritto | inaugurato il ristorante della catena di fast food del Colonnello

Un nuovo punto vendita di Kfc è stato aperto giovedì mattina nel centro commerciale Punta di Ferro, rafforzando così la presenza della catena di fast food del Colonnello in Emilia Romagna. Attualmente, la catena gestisce già otto negozi nella regione, con questa nuova apertura che amplia l’offerta di pollo fritto nella zona.

Collocato all’interno della food court, ha a disposizione una superficie di circa 140 metri quadrati. Sul fronte occupazionale, l’apertura ha portato a 25 nuove assunzioni Kfc rafforza la propria presenza in Emilia Romagna, dove sono attivi già otto punti vendita. La catena statunitense di fast food specializzata in pollo fritto ha inaugurato giovedì mattina il nuovo ristorante all’interno del centro commerciale Punta di Ferro. Collocato all’interno della food court, ha a disposizione una superficie di circa 140 metri quadrati. Sul fronte occupazionale, l’apertura ha portato a 25 nuove assunzioni. I clienti potranno ordinare non solo alla cassa, ma anche tramite chioschi digitali, l'app ufficiale con servizio "Clicca & Ritira" o usufruire del delivery, attivo tutti i giorni dalle 11 alle 21:30. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

