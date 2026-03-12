Al Connected TV World Summit si discute della sfida della TV connessa, con l’HbbTV come elemento chiave. La strategia europea mira a unificare un mercato ancora molto frammentato, cercando di creare un ambiente più coeso per i servizi televisivi digitali. L’obiettivo è rendere più semplice per gli utenti accedere ai contenuti e migliorare l’offerta complessiva delle piattaforme connesse.

HbbTV al centro del Connected TV World Summit con la strategia europea per unificare la Connected TV e rafforzare la pubblicità addressable Nel cuore di Londra, durante il recente Connected TV World Summit del 10 marzo 2026, il panorama televisivo europeo si è trovato di fronte a uno specchio che riflette tanto le sue straordinarie potenzialità quanto le sue profonde fragilità strutturali. Vincent Grivet, Presidente della HbbTV Association, è. su Digital-News.it HbbTV al centro del Connected TV World Summit con la strategia europea per unificare la Connected TV e rafforzare la pubblicità addressable. Nel cuore di Londra, durante il recente... 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - La sfida della TV connessa: l’HbbTV punta a ricomporre un mercato frammentato

HbbTV trasforma la TV in un’esperienza interattiva evoluta per milioni di utentiIn un panorama mediatico dove il confine tra la televisione lineare e il mondo digitale si fa sempre più sottile, l'HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband...