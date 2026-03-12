L’assessore alla Legalità, Luca Ferrini, ha annunciato un rafforzamento dei controlli nella zona della stazione, dove si segnalano problemi legati alla presenza di droga. La questione della sicurezza è al centro dell’attenzione in diverse aree di Cesena, con interventi mirati alla riqualificazione urbana e a strategie di prevenzione. Ferrini ha illustrato le misure adottate per mantenere alta la vigilanza e contrastare la criminalità.

Riqualificazione urbana e nuovi approcci nella lotta alla criminalità. L’assessore alla Legalità Luca Ferrini mette sul tavolo la sua ricetta per affrontare il tema della sicurezza in città, tema sempre più attuale in diverse zone del territorio cesenate. A partire ovviamente dall’area della stazione ferroviaria. Assessore Ferrini, la polizia locale ha recentemente compiuto una importante operazione che ha portato a una decina di arresti. "Abbiamo segnato un precedente che non si era mai visto a livello nazionale concludendo un’indagine articolata, che ha coinvolto forze da tutto il territorio e che ha dato frutti importantissimi: la convalida degli arresti ha tolto dalle strade e dalle piazze frequentazioni delle quali non avevamo alcun bisogno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sfida della sicurezza: "Droga in zona stazione, tenere alta la guardia"

Articoli correlati

Shoah: La Russa, 'tenere guardia alta davanti a rigurgiti antisemiti'Roma, 27 gen (Adnkronos) - "In occasione del Giorno della Memoria rendiamo omaggio alle vittime della Shoah, la più grande tragedia del Novecento,...

Leggi anche: "Bisogna tenere la guardia e alta". L’ex ministro Orlando sul caso Beko

P5. ASI DEBES HACER EL RODAJE A TU RIFLE!! ES IMPRESCINDIBLE! LOS PRC SON NECESARIOSES UNA MODA

Una raccolta di contenuti su La sfida della sicurezza Droga in zona...

Discussioni sull' argomento La sfida della sicurezza: Droga in zona stazione, tenere alta la guardia; Droga nel carcere via drone, sequestro della polizia; Il drone stava per consegnare droga nel carcere di Avellino: intercettato dalla Polizia Penitenziaria; Intervista a Stefano Carmine De Michele: Droni in cella, più fondi contro i corrieri dei clan.

Sicurezza lavoro, visite mediche a sorpresa per i lavoratori sospettati di uso di alcol o droghe (anche durante il turno)Visite mediche a sorpresa per i lavoratori sospettati di uso di alcol o droghe. È questa la novità più ... msn.com

SPACCIO DI DROGA A LUZZI: PRIME CONDANNE E RINVII A GIUDIZIO Il gup del Tribunale di Cosenza decide sull’inchiesta coordinata dalla Procura: tre condanne in rito abbreviato, numerosi proscioglimenti e diciassette imputati rinviati a processo https://w - facebook.com facebook