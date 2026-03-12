La sede della Fondazione Mario Tobino, situata a Maggiano all’interno dell’ex ospedale psichiatrico, necessita di interventi di restauro. La struttura si trova a circa dieci chilometri da Lucca e rappresenta un luogo importante per la storia dello scrittore e psichiatra. La serie televisiva

La serie televisiva " Le libere donne " è stata girata tra Lucca e Viareggio e la Fondazione Mario Tobino si trova a Maggiano, a dieci chilometri da Lucca all’interno dell’ex ospedale psichiatrico, luogo significativo per l’attività di psichiatra e scrittore di Mario Tobino. Il museo della Fondazione è situato in via di Piangrande nel complesso storico dell’ex struttura manicomiale. E Isabella Tobino, presidente della Fondazione, lancia un appello affinché la sede della Fondazione possa tornare a salvarsi, perché la sede ha bisogno di restauri. "Da questa serie televisiva mi aspetto qualcosa di più che riconoscenza e affetto verso la figura di mio zio Mario – dice Isabella Tobino –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La sede della Fondazione ha bisogno di restauri"

Articoli correlati

Leggi anche: Dalla Fondazione Cariplo 215 milioni di erogazioni: “La nostra società ha bisogno di un forte intervento filantropico”

Festività natalizie, servizio di ludoteca al via nella sede della Fondazione ScopellitiI bambini, grazie a una consolidata partnership con l’associazione ludico-ricreativaLelefante, potranno infatti essere affidati dai genitori agli...

Contenuti e approfondimenti su La sede della Fondazione ha bisogno di...

Temi più discussi: La sede della Fondazione ha bisogno di restauri; A Locorotondo inaugurata la nuova sede della Fondazione Chaire; La nuova sede della Fondazione Franco Albini a Milano è un luogo intimo che vale la pena di essere scoperto; Fondazione Di Liegro: il corso Salute Mentale tra evoluzione e sfide.

A Spinaceto la sede dell'archivio nazionale della Fondazione Tina Lagostena BassiA Spinaceto una parte dell'ex scuola Magica Magnolia, che già oggi accoglie servizi per ragazze e ragazzi, diventerà la sede dell'Archivio Nazionale della Fondazione Tina Lagostena Bassi. Ad ... huffingtonpost.it

Roma, inaugurata la nuova sede della Fondazione Italiana Biologi: un punto di riferimento per la scienza e la professioneÈ stata inaugurata, alla presenza delle autorità e dei soci fondatori, la nuova sede della Fondazione Italiana Biologi (FIB), situata in via Marco Polo, 80, a Roma. L’evento segna un importante ... ilmessaggero.it

Dopo una raccolta fondi le cui parole chiave sono state solidarietà, vicinanza e coinvolgimento, nascerà finalmente la Fondazione "Domenico Caliendo". L'appuntamento è per il 18 marzo alle ore 18 in via dei Mille 16, dove davanti al notaio Roberto Dante Co - facebook.com facebook

Seduto nello studio della fondazione Italianieuropei, l’ex presidente del Consiglio ed ex ministro degli Esteri Massimo D’Alema avvisa subito: dei giornali occidentali, non si fida. Li accusa di autocensure e doppi standard che non sono al centro di questa inter x.com