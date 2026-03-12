La scuola di Minab colpita dagli Usa per un errore di mira

Un edificio scolastico in Iran, situato nella città di Minab, è stato colpito durante un attacco aereo. L’edificio, che ospitava una scuola elementare, ha subito danni e si conta un numero elevato di vittime tra le bambine presenti al momento. Secondo fonti ufficiali, l’obiettivo degli attacchi era un altro sito nella zona, ma l’edificio scolastico è stato colpito per errore.

L’ edificio della scuola elementare iraniana di Minab in cui decine di bambine sono stati uccisi mentre gli Stati Uniti e Israele davano inizio alla loro massiccia campagna aerea era sulla lista degli obiettivi da colpire degli Usa. E potrebbe essere stato scambiato per un sito militare. La conferma arriva da fonti qualificate che hanno parlato al Washington Post. Mentre secondo il New York Times un’indagine militare ancora in corso ha già stabilito con certezza che gli Usa sono responsabili. Errore di mira. L’attacco costato la vita a 175 persone tra cui 165 bambine sarebbe stato il risultato di un errore di mira da parte dell’esercito americano. 🔗 Leggi su Open.online

