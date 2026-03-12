La Scuola Bianconera al liceo ’Almerici’

La Scuola Bianconera torna al liceo ’Almerici’ con un nuovo appuntamento. Il progetto è promosso dal Cesena FC e vede il coinvolgimento dei partner Energia Corrente, Bcc Romagnolo, 1 Attimo in Forma e Apofruit, che collaborano con l’obiettivo di promuovere iniziative educative rivolte alle scuole del territorio. La collaborazione tra le parti si rinnova con questa nuova attività dedicata agli studenti.

Nuovo appuntamento per il progetto ’Scuola Bianconera’, realizzato con il sostegno dei partner Energia Corrente, Bcc Romagnolo, 1 Attimo in Forma e Apofruit, che collaborano con il Cesena FC nella promozione delle iniziative educative rivolte agli istituti scolastici del territorio. Nella mattinata di ieri, sono stati coinvolti studentesse e studenti del liceo scientifico sportivo ’Almerici’ di Cesena, che hanno preso parte a un incontro dedicato al tema della nutrizione e delle corrette abitudini alimentari, aspetti fondamentali per il benessere e per la pratica sportiva. Ad aprire l’incontro è stato Gianluca Casadio, responsabile marketing di Apofruit, che ha illustrato ai ragazzi l’attività dell’azienda e il percorso che l’ha portata a sostenere il progetto ’Scuola Bianconera’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

